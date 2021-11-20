УАЗ «Патриот» произвел фурор на автосалоне в США

УАЗ «Патриот» произвёл фурор на автосалоне в Лос-Анджелесе (США). Североамериканская премьера российского внедорожника (будет продаваться в США под брендом Bremach) состоялась 18 ноября, а сегодня импортёр УАЗов объявил о высоком спросе на модель. За сутки компания Bremach получила 3,8 миллиона долларов в виде задатка. На сколько автомобилей оформлены предзаказы не уточняется, но минимальный взнос составляет 100 долларов.

Фото: © Bremach © Bremach

Интерес американцев к новому внедорожнику УАЗ объясним. Во-первых, Bremach продвигает «Патриот», как первый российский автомобиль, официально продаваемый в США. Во-вторых, клиентов привлекают низкой ценой, в-третьих, расширенной гарантией (5 лет или 97 тысяч километров).

Стандартная комплектация Bremach 4x4 примерно соответствует топ-версии «Люкс Премиум» у российского «Патриота» с «автоматом» Punch. В США вездеход стоит 26,4 тысячи долларов (1,94 миллиона рублей), и аналоги намного дороже. Например, Ford Bronco обойдётся в 28,5 тысячи долларов, а Jeep Wrangler — в 29,1 тысячи долларов, при этом оба внедорожника из США будут двухдверными, с мягкой крышей и «механикой».

В Bremach считают российский «Патриот» лучшим в американском сегменте среднеразмерных внедорожников по соотношению цены и качества, но пока для столь оптимистичных заявлений мало оснований. Дело в том, что Bremach 4x4 ещё не прошёл сертификацию, у импортёра не сформирована дилерская сеть, а поставки обещают начать в 2022 году без конкретики месяца. Поскольку под капотом американского «Патриота» остался 150-сильный двигатель ЗМЗ, не исключены проблемы с экологическим соответствием.