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АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross

Motor.ru
2 часа назад

АвтоВАЗ приостановил продажи кросс-версий Lada Vesta в кузовах седан и универсал. Один из официальных дилеров марки сообщил «Лада.Онлайн», что пока невозможно сформировать заказ на новые Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active. Вероятно, отсутствие богатых комплектаций Vesta и Granta связано с дефицитом электронных компонентов — из-за нехватки этих комплектующих завод неоднократно останавливал конвейер.

АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Vesta Cross
Фото: Motor.ruMotor.ru

Источник «Лада.Онлайн» объяснил, что в ноябре формируется производственный план на январь 2022 года. Инсайдер затруднился уточнить сроки возобновления приёма заказов на Lada Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Active Drive. Однако все три модели точно вернутся в гамму, чего не скажешь о пятидверной Lada Niva Legend.

По неофициальным данным, сконфигурировать «длинную» Lada Niva под себя уже нельзя, и внедорожник навсегда покинет конвейер в декабре. А вот трёхдверный аналог снова доступен к заказу, хотя на пару недель приём заявок поставили на паузу, поскольку из-за нехватки чипов поставки не успевали за спросом.

Отметим, что на российском сайте Lada и всё семейство Vesta, и всё семейство Granta, и вся линейка Niva Legend есть, причём в открытом доступе остаются данные и о комплектациях, и о ценах.

Источники на заводе утверждают, что невыпуск Vesta Cross/Vesta SW Cross и Granta Drive Active — не единственный сюрприз из январского производственного плана. Ожидается, что АвтоВАЗ пересмотрит линейку комплектаций XRay Cross — из гаммы хотят убрать две невостребованные комплектации кросс-хэтча.

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