Четыре модели марки Subaru подорожали в России

Автопроизводитель Subaru не остается в стороне от смены ценовой политики на разных рынках. В России подорожали сразу 4 модели марки.

Самая популярная модель компании Subaru в РФ, Outback, в ноябре прибавила в цене 60 000 рублей. Напомним, что Vi поколение было представлено в стране только в августе этого года. Это первое повышение цены с дебюта модели.

Рост стоимости фиксируется и у других автомобилей в линейке - Forester, WRX и WRX STI. Цены на них увеличились на 30 - 50 тысяч рублей. В процентном соотношении это составляет 0.8 - 1.5% от начального прайса. Заметим, что с начала осени производитель уже 3 раза менял стоимость данных моделей.