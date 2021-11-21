Четыре модели марки Subaru подорожали в России

Автопроизводитель Subaru не остается в стороне от смены ценовой политики на разных рынках. В России подорожали сразу 4 модели марки.
Самая популярная модель компании Subaru в РФ, Outback, в ноябре прибавила в цене 60 000 рублей. Напомним, что Vi поколение было представлено в стране только в августе этого года. Это первое повышение цены с дебюта модели.
Рост стоимости фиксируется и у других автомобилей в линейке - Forester, WRX и WRX STI. Цены на них увеличились на 30 - 50 тысяч рублей. В процентном соотношении это составляет 0.8 - 1.5% от начального прайса. Заметим, что с начала осени производитель уже 3 раза менял стоимость данных моделей.
Теперь Subaru Forester в базовом исполнении предлагается за 2 639 000 рублей, а в топовом - за 3 419 000 рублей. Минимальная цена нового Outback составляет 3 929 000 рублей, WRX - 3 579 000 рублей, а WRX STI - 4 749 900 рублей. Максимальная прибавка в этот раз отмечалась у Outmback - 1.5-1.6%, минимальная у WRX STI - 0.8%.