Почему масло в автомобилях течет и что с этим делать

Смазочная жидкость – это главный компонент, от которого зависит работоспособность автомобиля. За ее уровнем и качеством необходимо постоянно следить. Обнаружив течь, выявите причину и займитесь устранением.

Главная и самая банальная причина течи масла из двигателя – поддон картера повредился. Спровоцировать его может незначительный удар о что-то твердое, например, о землю. Картеры современных машин чаще всего изготавливают из алюминия, металл мягкий, расколоть не составит труда. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, рекомендуется заранее устанавливать защиту силового агрегата на свой транспорт. Но стоит учесть, что сделать так можно не на всех автомобилях. В этом случае не остается ничего, кроме как быть внимательным на дорогах.

Видео дня

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям – некачественное масло. В наше время — это настоящая беда. После начала пандемии стоимость смазки и запчастей стремительно поползла вверх и многим оказалась не по карману. Не удивительно, что водителям приходится экономить, покупать что-то более дешевое. На деле такое масло оказывается ничем иным как «бодягой». После того как субстанция оказывается в моторе, он перегревается, начинает медленно просачиваться через уплотнители. Единственный совет, который здесь актуален – не экономить, так как в будущем это может привести к тому, что понадобится капитальный ремонт.

Третья причина – приобретение подержанного автомобиля. Все дело в том, что система вентиляции картера со временем забивается. Выхлопные газы оказываются в картере, давление в двигателе повышается. Масло буквально выдавливается через прокладки и сальники. Увидев течь, как можно скорее займитесь очисткой системы вентиляции, в противном случае появится масляное голодание, оно попадет на ремень ГРМ. Рано или поздно он порвется, соскочит с роликов. Итог в данном случае один – проведение капитального ремонта, стоимость которого более чем высокая.

Стать причиной течи масла в двигателе может банальная деформация сальника или прокладки, а все потому, что стали старыми. В каждом моторе их очень много, поэтому нужно быть предельно внимательными. Протекать масло может в области ГРМ, из-под блока цилиндров.

Просачиваться смазка может потому, что в сервисе оказали некачественную услугу. Например, если масляный фильтр прикручен плохо, болтается пробка сливного отверстия. Возможно мастера пропустили старую прокладку под сливной пробкой и не стали менять ее. С течением времени она деформируется, использоваться в дальнейшем не может. Получается хотели сэкономить, а нарвались на более дорогостоящий ремонт.

Помните, замена прокладок, сальников, должна производиться своевременно, особенно если течь уже появилась. Дело не в том, что уровень масла понизится, упадет давление в системе. Внутренние детали двигателя будут загрязняться. Вероятность их проскальзывания повышается, узел может сломаться полностью. И еще один важный совет, если наблюдается течь только в одном уплотнительном элементе, лучше заменить все сразу, в противном случае последствия могут быть очень неприятными.