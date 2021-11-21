Названа новая причина смертельного ДТП с блогером Губденским

«Его занесло. Он боком поел - это занос. Он при перестроении - либо там была колея, либо у него, действительно, резина летняя, видавшая виды - и он просто пошел боком. Его занесло», - заявил Сажин.

В минувшую субботу примерно в 15.10 в на Кутузовском проспекте произошла авария с участием BMW М4, Volvo XC 90 и Mercedes GL. BMW, за рулем которой находился Губденский, двигалась в сторону области. В кокой-то момент авто ускорилось, совершая перестроение из третьего в пятый ряд движения. В этот момент водитель потерял контроль над машиной, ее занесло и выбросило на сторону встречного движения. Там в нее врезались Volvo и Mercedes, в результате чего 26-летний Губденский погиб на месте. Находившийся с ним в BMW М4 32-летний глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался в больнице.