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Названа новая причина смертельного ДТП с блогером Губденским

Елена Прошина
3 часа назад

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о возможны причинах смертельной аварии с участием блогера Саида Губденского, произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября. Своими мыслями по этому поводу он поделился с телеканалом «Звезда».

Названа новая причина смертельного ДТП с блогером Губденским
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Его занесло. Он боком поел - это занос. Он при перестроении - либо там была колея, либо у него, действительно, резина летняя, видавшая виды - и он просто пошел боком. Его занесло», - заявил Сажин.

В минувшую субботу примерно в 15.10 в на Кутузовском проспекте произошла авария с участием BMW М4, Volvo XC 90 и Mercedes GL. BMW, за рулем которой находился Губденский, двигалась в сторону области. В кокой-то момент авто ускорилось, совершая перестроение из третьего в пятый ряд движения. В этот момент водитель потерял контроль над машиной, ее занесло и выбросило на сторону встречного движения. Там в нее врезались Volvo и Mercedes, в результате чего 26-летний Губденский погиб на месте. Находившийся с ним в BMW М4 32-летний глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что причиной аварии, в которой погиб Губденский, могли стать превышение скорости и резкие перестроения, которые он совершал на дороге.

Автоновости,Volvo,BMW,Владимир Сажин,ТК "Звезда",
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