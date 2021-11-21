Названа новая причина смертельного ДТП с блогером Губденским

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о возможны причинах смертельной аварии с участием блогера Саида Губденского, произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября. Своими мыслями по этому поводу он поделился с телеканалом «Звезда».
«Его занесло. Он боком поел - это занос. Он при перестроении - либо там была колея, либо у него, действительно, резина летняя, видавшая виды - и он просто пошел боком. Его занесло», - заявил Сажин.
В минувшую субботу примерно в 15.10 в на Кутузовском проспекте произошла авария с участием BMW М4, Volvo XC 90 и Mercedes GL. BMW, за рулем которой находился Губденский, двигалась в сторону области. В кокой-то момент авто ускорилось, совершая перестроение из третьего в пятый ряд движения. В этот момент водитель потерял контроль над машиной, ее занесло и выбросило на сторону встречного движения. Там в нее врезались Volvo и Mercedes, в результате чего 26-летний Губденский погиб на месте. Находившийся с ним в BMW М4 32-летний глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что причиной аварии, в которой погиб Губденский, могли стать превышение скорости и резкие перестроения, которые он совершал на дороге.