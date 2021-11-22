Сотни водителей Tesla не смогли завести машины

Илон Маск объяснил сбой обновлением приложения, в котором находится виртуальный ключ управления автомобилем. Автоэксперты считают, что в будущем сбоев, подобных этому, избежать не удастся.
Сотни водителей не смогли завести свои электрокары из-за сбоя в приложении Tesla.
«Застрял в часе езды от дома, поскольку обычно использую телефон, чтобы завести машину», цитирует ВВС одного из пользователей.
Всего, по данным Reuters, такой проблеме сообщили 500 владельцев электромобилей в США и Южной Корее. Глава Tesla Илон Маск объяснил сбой обновлением приложения. Проблема была в одной из новых функций для интеграции будущих клиентов в систему компании. Через какое-то время неполадки устранили. Поскольку виртуальный ключ для управления авто доступен только в приложении, подобные баги в будущем, скорее всего, будут повторяться, комментирует редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов:
«Вообще, я удивлен тому, что такой сбой у Tesla случился только сейчас. Его долго не было. Наверняка, он не последний. И да, это, конечно же, опасно, потому что в отличие от мобильного телефона, который просто, ну, у вас пропадет связь, ничего страшного не случится, а автомобиль — это все-таки средство повышенной опасности. Я уверен, что Илон Маск и его последователи будут делать все, чтобы таких сбоев не случалось, но застраховаться от этого, как показывает практика, невозможно. Опытные пользователи продуктов компании Apple, например, iPhone, давно знают, что после выхода новой версии операционной системы сразу же обновляться нельзя, потому что будут какие-то сбои».
Между тем, открыть электрокар можно еще двумя способами, советует канадский YouTube-техноблогер Льюис Хилсентегер:
«После покупки машины вы получаете стандартный брелок, но им большинство людей не пользуется. Вам также выдают ключ-карту, которая выглядит как карточка для отпирания гостиничного номера. Наконец, у вас есть телефон. И это самый удобный способ, потому что девайс всегда при вас, и в нем есть дополнительные функции для управления автомобилем. Например, подогрев, охлаждение или опция призыва машины к водителю».
На сегодня цифровой ключ можно подключить и к автомобилям на бензине. Для этого есть специальное приложение на Android и сервис CarKey от Apple. Пока они поддерживаются лишь несколькими моделями BMW. В России эта функция недоступна.