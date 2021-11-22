Сотни водителей Tesla не смогли завести машины

«Вообще, я удивлен тому, что такой сбой у Tesla случился только сейчас. Его долго не было. Наверняка, он не последний. И да, это, конечно же, опасно, потому что в отличие от мобильного телефона, который просто, ну, у вас пропадет связь, ничего страшного не случится, а автомобиль — это все-таки средство повышенной опасности. Я уверен, что Илон Маск и его последователи будут делать все, чтобы таких сбоев не случалось, но застраховаться от этого, как показывает практика, невозможно. Опытные пользователи продуктов компании Apple, например, iPhone, давно знают, что после выхода новой версии операционной системы сразу же обновляться нельзя, потому что будут какие-то сбои».