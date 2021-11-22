Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60

Motor.ru
27 минут назад

Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60. На автосалоне в китайском Гуанчжоу дебютировала версия для местного рынка, локализованная на заводе Dongfeng-Nissan и получившая турбомотор 2.0 вместо атмосферного V6. Переход на более экономичный четырёхцилиндровый двигатель с переменной степенью сжатия позволит сэкономить на налогах и снизить цену — не исключено, что со временем малолитражные QX60 станут «глобальными».

Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Китайский Infiniti QX60 внешне мало чем отличается от американской версии, представленной в июне. Изменилась разве что накладка заднего бампера (хромированные элементы иной формы, а парктроники расположены по-другому).

autohome.com.cn

Однако техника другая. Вместо безнаддувного 3,5-литрового 299-сильного (366 Нм) V6 объёмом 3,5 литра на QX60 появилась 2,0-литровая «турбочетвёрка» c изменяемой степенью сжатия. Трансмиссия не изменилась: в Китае у QX60 сохранился 9-скоростной «автомат», а вот система полного привода с муфтой подключения задней оси может быть положена не всем кроссоверам.

Даунсайзинг Infiniti QX60 для Поднебесной вполне может быть предвестником глобального тренда. К примеру, новый Nissan X-Trail сначала перешёл на «турботройку» в Китае, а теперь атмосферный двигатель исключили из американской гаммы в стремлении улучшить топливную экономичность.

В Россию новый Infiniti QX60 будут поставлять из США, так что на нашем рынке трёхрядный кроссовер должен сохранить 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском.

Автоновости,Кроссовер,Infiniti QX60,Nissan X-Trail,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители