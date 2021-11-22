Infiniti удешевила новый семиместный кроссовер QX60. На автосалоне в китайском Гуанчжоу дебютировала версия для местного рынка, локализованная на заводе Dongfeng-Nissan и получившая турбомотор 2.0 вместо атмосферного V6. Переход на более экономичный четырёхцилиндровый двигатель с переменной степенью сжатия позволит сэкономить на налогах и снизить цену — не исключено, что со временем малолитражные QX60 станут «глобальными».

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Китайский Infiniti QX60 внешне мало чем отличается от американской версии, представленной в июне. Изменилась разве что накладка заднего бампера (хромированные элементы иной формы, а парктроники расположены по-другому).

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Однако техника другая. Вместо безнаддувного 3,5-литрового 299-сильного (366 Нм) V6 объёмом 3,5 литра на QX60 появилась 2,0-литровая «турбочетвёрка» c изменяемой степенью сжатия. Трансмиссия не изменилась: в Китае у QX60 сохранился 9-скоростной «автомат», а вот система полного привода с муфтой подключения задней оси может быть положена не всем кроссоверам.

Даунсайзинг Infiniti QX60 для Поднебесной вполне может быть предвестником глобального тренда. К примеру, новый Nissan X-Trail сначала перешёл на «турботройку» в Китае, а теперь атмосферный двигатель исключили из американской гаммы в стремлении улучшить топливную экономичность.