Kia Niro второго поколения готовится к премьере

Компания Kia официально анонсировала премьеру Niro второго поколения. Новую версию модели, ставшей первым гибридным кроссовером южнокорейской марки, покажут 25 ноября в рамках автошоу Mobility Show в Сеуле. В преддверии премьеры Kia опубликовала тизеры экстерьера и салона: внешность Niro переосмыслили согласно дизайнерскому языку Opposites United, примененному на Kia EV6, а также с оглядкой на концепт-кар HabaNiro 2019 года. В моторную гамму, как и прежде, войдут исключительно электрифицированные варианты.

Фото: © Kia © Kia

На тизерах видны угловатые росчерки дневных ходовых огней, как у HabaNiro, расположенные под сплошной диодной полосой во всю ширину передка. Сзади оптика тоже почти повторяет концепт: во всю высоту задних стоек растянуты фонари-бумеранги, которые Kia приоткрыла на тестах прототипов. Также компакт-кроссу обещан двухцветный кузов.

Kia

Kia

Kia

В салоне обильно применены переработанные материалы, что соответствует экологичному имиджу модели. На минималистично оформленной передней панели расположены ассиметричный кластер с цифровой «приборкой» и экраном мультимедийной системы, чуть уступающим ей по размеру.

Информацию о «начинке» Kia пока не раскрывает. Ожидается, что модель сохранит бензоэлектрическую версию на базе 1,6-литрового мотора. На кроссовере нынешнего поколения он сочетается с аккумулятором на 8,9 киловатт-часа, позволяющим проезжать на электротяге до 42 километров, однако для новинки, вероятно, предложат более емкий вариант.

Кроме этого, в гамме сохранится электрическая версия Niro EV, которая тоже получит прибавку к мощности и дальности хода относительно нынешней 201-сильной версии, проезжающей на одной зарядке до 385 километров.