Chery привезет в Россию новый кроссовер

Новинка была представлена на автосалоне в Гуанчжоу и получила название Omoda 5. К слову "мода" была добавлена приставка "О", что, согласно замыслу маркетологов, символизирует новизну.

Фото: ©autohome.com.cn ©autohome.com.cn

Индекс 5 отсылает к тому, что изначально автомобиль должен был стать купеобразной версией "паркетника" 5x, который известен на российском рынке как Tiggo 4. По всей видимости, в России цифра 5 по этой причине будет заменена на 4, пишет портал Tarantas news.

О том, что кроссовер появится в продаже и в России, сообщает китайский сайт марки. Модель является глобальной, и в следующем году она появится в автосалонах Китая, а через некоторое время отправится в три десятка стран мира, в числе которых Россия и Бразилия.

Отмечается, что дизайн новинки создавался в соответствии с актуальными трендами в этом сегменте автомобилей. Omoda 5 получила безрамочную решетку радиатора, двухэтажную оптику и сплошной фонарь сзади. Интерьер украсили 12,3-дюймовыми дисплеями, скошенным рулевым колесом и отсутствием традиционных кнопок.