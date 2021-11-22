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Chery привезет в Россию новый кроссовер

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39 минут назад

Новинка была представлена на автосалоне в Гуанчжоу и получила название Omoda 5. К слову "мода" была добавлена приставка "О", что, согласно замыслу маркетологов, символизирует новизну.

Chery привезет в Россию новый кроссовер
Фото: ©autohome.com.cn©autohome.com.cn

Индекс 5 отсылает к тому, что изначально автомобиль должен был стать купеобразной версией "паркетника" 5x, который известен на российском рынке как Tiggo 4. По всей видимости, в России цифра 5 по этой причине будет заменена на 4, пишет портал Tarantas news.

О том, что кроссовер появится в продаже и в России, сообщает китайский сайт марки. Модель является глобальной, и в следующем году она появится в автосалонах Китая, а через некоторое время отправится в три десятка стран мира, в числе которых Россия и Бразилия.

Отмечается, что дизайн новинки создавался в соответствии с актуальными трендами в этом сегменте автомобилей. Omoda 5 получила безрамочную решетку радиатора, двухэтажную оптику и сплошной фонарь сзади. Интерьер украсили 12,3-дюймовыми дисплеями, скошенным рулевым колесом и отсутствием традиционных кнопок.

Привод – только передний. Версия для российского рынка может получить 1,6-литровый 186-сильный двигатель, ранее доступный только на более крупных Tiggo 8 Pro или Exeed TXL. В качестве трансмиссии будет предложен уже привычный 7-ступенчатый "робот".

Автоновости,Chery,
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