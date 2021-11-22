ТОП-5 автомобилей, которые невозможно купить

Автомобили в кино часто становятся культовыми и популярными. Но есть машины, которые делали только для съемок фильма и никто и никогда больше не сможет на них поездить. Центральная служба новостей сделал подборку таких уникальных авто.

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Gigahorse Cadillac («Безумный Макс»)

Машина их ленты получила большое признание и любовь поклонников. Особенно полюбился зрителям Ford Falcon XB GT из первых частей. Но его затмил Gigahorse Cadillac 1959 года. Купить эти машины не возможно. Только собрать самому.

Audi RSQ («Я, Робот»)

Машина из киноленты имела возможность ездить в любую сторону. Дизайнеры Audiразработали дизайн RSQ специально для фильма. Интересно, что машина очень похожа на Audi R8, котрая вышла сразу после фильма.

Бэтмобиль

Машину создавали для фильма. В основе лежат модели Lincoln 50-х годов. Изначально машина была просто средством передвижения, а уже потом переросла в ключевого героя комикса.

Турбо-перехватчик («Дух мщения»)

Футуристическая машина получила имя Turbo Interceptor и помогало герою со злыми духами. Примечательно, что автомобиль похож на Dodge M4S, а если сделать стоп-кадр, то можно увидеть крайслера.

Ramp Car («Форсаж-6»)