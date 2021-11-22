Skoda рассказала о новинках для России в 2022 году

Компания Skoda рассказала о том, какие новинки привезет в Россию в 2022 году.

Фото: Skoda Skoda

"Основная новинка - обновленный Karoq. В первом квартале старт приема заказов, живые машины появятся у дилеров во втором.

Ну и полноценный выход рестайлингового Kodiaq, который мы в этом году анонсировали, но, само собой, живых машин пока еще очень мало", - отметили "Российской газете" в пресс-службе чешской марки.

Напомним, обновленный Karoq будет представлен 30 ноября. Кроссовер в ходе рестайлинга получил более широкую решетку радиатора, новые фары с ломаной линией нижней части, в которой размещена полоса дневных ходовых огней, и ниши противотуманок другой формы.

Изменений в задней части кроссовера ожидается меньше. Karoq получит увеличенный спойлер на крышке багажника, а также более компактные светодиодные фонари с измененной "подписью": в них появятся тонкие продольные линии.

Пересмотра линейки силовых агрегатов в середине жизненного цикла модели не стоит.

В России Skoda Karoq продается с моторами 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильным 1.4 TSI турбо. Первые предложен с 5-скоростной МКП и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG, второй можно заказать в паре либо с 8-диапазонным "автоматом", либо с 7-ступенчатой DSG. Система полного привода доступна только на версиях 1.4 TSI плюс DSG-7. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.

Что касается Kodiaq, то рестайлинговый кроссовер был представлен в апреле 2021 года. Модель получила измененную решётку радиатора с уменьшенным углом наклона, другие, более узкие, фары (впервые для кроссовера доступна опциональная матричная оптика), новый комплект легкосплавных дисков на 20 дюймов. Цены на Koqiaq начинаются от 1 961 000 рублей.