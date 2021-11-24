В Китае представили новый кроссовер Toyota Venza

На китайском рынке представлена обновленная модель Toyota Venza. Продажи автомобиля начнутся в конце текущего года.
Версия для Поднебесной создана на базе кроссовера Toyota Harrier, но имеет свои отличительные особенности. В частности изменена передняя часть авто, ставшая более спортивной. Выделяется передний обтекатель с глухой вставкой между фарами и выдвинутым «носом», сделавший транспортное средство своеобразным аналогом Toyota GR Supra.
Салон совершенно не отличается от ранее представленной комплектации. Единственным нюансом становится лишь пересмотренный пульт климат-контроля, врезанный в большой экран, который позволяет отслеживать его работу. Для отделки сидений и дверных кассет использована алькантара. Также представлены версии, отделанные натуральной кожей.
Под капотом расположен 2,0 литровый турбированный мотор мощностью 171 лошадиная сила. Пару ему составляет вариатор с одной механической передачей, необходимой для резвого трогания с места. Все модели будут только переднеприводными.