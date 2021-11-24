В Китае представили новый кроссовер Toyota Venza

На китайском рынке представлена обновленная модель Toyota Venza. Продажи автомобиля начнутся в конце текущего года.

Фото: Toyota Toyota

Версия для Поднебесной создана на базе кроссовера Toyota Harrier, но имеет свои отличительные особенности. В частности изменена передняя часть авто, ставшая более спортивной. Выделяется передний обтекатель с глухой вставкой между фарами и выдвинутым «носом», сделавший транспортное средство своеобразным аналогом Toyota GR Supra.

Toyota

Салон совершенно не отличается от ранее представленной комплектации. Единственным нюансом становится лишь пересмотренный пульт климат-контроля, врезанный в большой экран, который позволяет отслеживать его работу. Для отделки сидений и дверных кассет использована алькантара. Также представлены версии, отделанные натуральной кожей.