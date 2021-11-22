В Госдуме предложили жестко наказывать автохулиганов

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, ужесточающий наказания для водителей-хулиганов, которые систематически нарушают ПДД. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он подчеркнул, что речь идет о внесении в законодательство поправок, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане», - подчеркнул спикер Думы (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он подчеркнул, что такое поведение водителей угрожает не только жизням участников дорожного движения, но и пешеходам на переходах, тротуарах и остановках.

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность», - рассказал Володин.

По его словам, что кроме уголовное ответственности депутаты также предложат конфисковывать машины злостных нарушителей ПДД.

Новую инициативу депутаты обсудят после смертельной аварии, произошедшей 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. Жертвами ДТП стали автомобильный блогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В ГИБДД сообщали, что водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. За рулем BMW был Губденский, он погиб на месте. Находившийся в авто блогера Ибрагимов скончался в больнице. Два человека из других машин получили травмы.