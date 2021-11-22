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Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС

Российская Газета
37 минут назад

В столице продолжается эксперимент по использованию электронного свидетельства о регистрации авто, однако водитель все равно обязан иметь при себе и оригинал документа. Об этом "Вечерней Москве" рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Любовь Высоцкая.

Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эксперимент проводит МВД совместно с Минцифры, он продлится до 1 декабря этого года. Цель этого эксперимента - упростить жизнь водителей. Если, например, в семье несколько человек, пользующихся одним автомобилем, то им не придется каждый раз передавать друг другу документ. Можно будет просто показать инспектору электронную версию в приложении "Госуслуги. Авто". И каждый сотрудник ГИБДД в столице может проверить подлинность с помощью сканера. С момента проведения эксперимента таким образом предъявили СТС 800 московских водителей.

Хотя каждый инспектор умеет проверять электронный документ, проведение эксперимента все равно не отменяет требования ПДД. А в них сказано, что водитель обязан иметь при себе бумажный СТС и предъявлять сотруднику полиции именно его. Поэтому ездить без оригинала свидетельства по-прежнему нельзя. Изменится ли это правило в дальнейшем, покажут результаты эксперимента, которые начнут анализировать уже этой зимой.

Автоновости,ГИБДД,МВД,Вечерняя Москва,
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