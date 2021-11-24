Утилизация автомобиля стала госуслугой

В перечень услуг, которые должны оказывать федеральные органы власти, госкорпорации и государственные внебюджетные фонды, включили утилизацию и маркировку транспортных средств. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 24 ноября.

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Кабмин утвердил перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госорганами, в 2011 году. В нём содержится больше пятидесяти пунктов — выдача различных документов, проведение экспертиз, испытаний и так далее.