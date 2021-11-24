Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Утилизация автомобиля стала госуслугой

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад

В перечень услуг, которые должны оказывать федеральные органы власти, госкорпорации и государственные внебюджетные фонды, включили утилизацию и маркировку транспортных средств. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 24 ноября.

Утилизация автомобиля стала госуслугой
Фото:  © pixabay.com © pixabay.com

Кабмин утвердил перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госорганами, в 2011 году. В нём содержится больше пятидесяти пунктов — выдача различных документов, проведение экспертиз, испытаний и так далее.

Теперь кабмин включил в перечень госуслуг утилизацию транспортного средства с выдачей свидетельства об этом для снятия с государственного учёта, а также нанесение дополнительной маркировки транспортного средства с выдачей свидетельства в целях идентификации при регистрации. Эти услуги оказываются за счёт заявителя.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители