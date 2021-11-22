Названы самые аварийные часы на дорогах Москвы

В ГИБДД подсчитали, что более половины всех московских аварий с жертвами и пострадавшими случается с 12:00 до 21:00. Об этом сообщается в Telegram-канале автоинспекции.

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Пик аварийности приходится на промежуток с 18:00 до 21:00. В это время интенсивность дорожного движения высока, а видимость в холодное время года плохая. В ГИБДД подчеркнули, что именно поэтому пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде.

Меньше всего ДТП фиксируется с 03:00 до 06:00.

Всего по итогам десяти месяцев 2021 года в Москве зафиксировали 6947 ДТП, жертвами которых стали 283 человека. Еще 7900 человек получили в авариях травмы различной степени тяжести.

Весной этого года московские инспекторы назвали самым аварийным временем суток в столице отрезок между 17:00 и 20:00 часами.

Проведенный инспекцией анализ показал, что аварийность в Москве распределена относительно равномерно, но ДТП чаще случаются по пятницам.