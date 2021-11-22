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В России захотели отбирать автомобили у лихачей

Секрет Фирмы
1 час назад

Госдума задумалась об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), которые ставят под угрозу жизни других людей, предлагают ввести уголовную ответственность.

В России захотели отбирать автомобили у лихачей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кроме того, у лихачей хотят отбирать автомобили, на которых они совершают правонарушения. Поправки в законодательство депутаты договорились подготовить в кратчайшие сроки. Ужесточение наказания за лихачество на дорогах депутаты обсудили на Совете Госдумы. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, поведение злостных нарушителей ПДД угрожает не только автомобилистам, но и пешеходам.

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«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несёт опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане», — заявил он.

С инициативой об ужесточении выступили глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и члены комитета Владимир Васильев и Адальби Шхагошев. По словам Васильева, с января по сентябрь 2021 года в России произошло 96 314 аварий, в которых погибли 10 516 человек. Он подчеркнул, что люди, которые до сих пор нарушали ПДД, должны понять, что теперь «в их отношении будет системная, жёсткая работа в рамках закона».

«Мы установим порядок, когда за первое нарушение будет наступать ответственность, за рецидив она будет более существенной. Мы обязательно установим порядок конфискации транспорта, который становится угрозой жизни других людей», — привела слова депутата пресс-служба Госдумы.

Володин по итогам разговора поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство. Ранее «Секрет» писал , что в России до 1 июня 2022 года должны легализовать приложения для фиксации нарушений правил дорожного движения по фото и видео. На основании этих данных нарушителей будут штрафовать за некоторые проступки на дороге без составления протокола.

Автоновости,Василий Пискарев,Адальби Шхагошев,Евгений Москвичев,Владимир Васильев,Госдума,
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