Geely будет продавать в России только кроссоверы

Китайский производитель Geely является востребованной на российском рынке маркой, которая предлагает транспортные средства в различных видах кузова.

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Но в настоящее время концерн принял решение сократить линейку автомобилей, представленных в России, отказавшись от хэтчбеков. Geely GS покидает российский рынок окончательно. Производитель отрицает возможность возвращения модели в будущем. Автомобиль планируют заменить на модель Geely Emgrand S.

Основной причиной становится низкий потребительский спрос. Весной текущего года хэтчбек уже покидал российский рынок, но позже производитель вернул его, наладив серийный выпуск в Беларуси.