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Geely будет продавать в России только кроссоверы

Car.ru
1 час назад

Китайский производитель Geely является востребованной на российском рынке маркой, которая предлагает транспортные средства в различных видах кузова.

Geely будет продавать в России только кроссоверы
Фото: Car.ruCar.ru

Но в настоящее время концерн принял решение сократить линейку автомобилей, представленных в России, отказавшись от хэтчбеков. Geely GS покидает российский рынок окончательно. Производитель отрицает возможность возвращения модели в будущем. Автомобиль планируют заменить на модель Geely Emgrand S.

Основной причиной становится низкий потребительский спрос. Весной текущего года хэтчбек уже покидал российский рынок, но позже производитель вернул его, наладив серийный выпуск в Беларуси.

Geely GS был оснащен бензиновым мотором, мощностью 133 лошадиных силы. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или "робот". В России автомобиль предлагали только с системой переднего привода. Стать обладателем этого транспортного средства можно было от 1,259 млн рублей.

Автоновости,Geely Emgrand,Geely,
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