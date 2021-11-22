Geely будет продавать в России только кроссоверы

Китайский производитель Geely является востребованной на российском рынке маркой, которая предлагает транспортные средства в различных видах кузова.
Но в настоящее время концерн принял решение сократить линейку автомобилей, представленных в России, отказавшись от хэтчбеков. Geely GS покидает российский рынок окончательно. Производитель отрицает возможность возвращения модели в будущем. Автомобиль планируют заменить на модель Geely Emgrand S.
Основной причиной становится низкий потребительский спрос. Весной текущего года хэтчбек уже покидал российский рынок, но позже производитель вернул его, наладив серийный выпуск в Беларуси.
Geely GS был оснащен бензиновым мотором, мощностью 133 лошадиных силы. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или "робот". В России автомобиль предлагали только с системой переднего привода. Стать обладателем этого транспортного средства можно было от 1,259 млн рублей.