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Минздрав подготовил сюрпризы для росcийских водителей

Ura.Ru
2 часа назад

Министерство здравоохранения России собирается изменить процедуру получения водительских медсправок. В соответствующем законопроекте, подготовленном ведомством, говорится об обязательных лабораторных исследованиях для определенных «групп риска».

Водителей предупредили о сюрпризах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В эти группы входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании», — передает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.

Данная версия законопроекта предусматривает «уточнение» процедуры в части лабораторных исследований. Действующий порядок состоит из двух этапов: предварительного химико-токсикологического исследования и лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресс-теста.

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Ранее российских водителей предупредили о введении ряда новых штрафов. Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.

Автоновости,Минздрав РФ,
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