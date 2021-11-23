Водителей предупредили о сюрпризах

«В эти группы входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании», — передает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.

Ранее российских водителей предупредили о введении ряда новых штрафов. Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.