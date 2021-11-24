Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду днем достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег.
По данным на 16:13, движение затруднено преимущественно в центральной части - почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров. Кроме того, загружена большая часть Третьего транспортного кольца.
Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.