Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду днем достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет снег.

По данным на 16:13, движение затруднено преимущественно в центральной части - почти по всему Садовому кольцу и большей части бульваров. Кроме того, загружена большая часть Третьего транспортного кольца.