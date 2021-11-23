Все новые дома в Великобритании оснастят зарядками для электрокаров

Британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал новую стратегию страны в отношении электромобилей, сообщает издание The Driven. Основное внимание в ней собираются уделить развитию инфраструктуры, что должно сделать эксплуатацию набирающих популярность «батарейных» машин более удобной для масс. Так, в рамках стратегии с 2022 года все новые дома и здания в Великобритании в обязательном порядке будут оснащаться зарядными станциями.
По расчетам правительства, новые меры поспособствуют увеличению количества зарядных станций в стране на 145 тысяч ежегодно. На сегодняшний день в Великобритании действует примерно 250 тысяч устройств, установленных в жилых и в офисных зданиях. Помимо этого, уже построенные крупные здания, подвергающиеся реконструкции, также придется оснащать точками зарядки. Затронут упрощения и систему оплаты, которая станет бесконтактной.
Джонсон назвал введение новой стратегии «переломным моментом», подчеркнув важность адаптации экономики к «зеленой индустриальной революции». Она станет частью масштабной программы, в рамках которой Британия полностью запретит продавать новые автомобили с ДВС с 2030 года.
Электрокары – уже не редкость на островах, и их популярность продолжает расти. По итогам октября «батарейные» машины заняли 15,2 процента рынка, а их продажи выросли на 73,1 процента по сравнению с тем же месяцем 2020-го. Поспособствовал и недавний дефицит бензина, который привел к росту количества запросов об электромобилях в Интернете на 1600 процентов.