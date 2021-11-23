Все новые дома в Великобритании оснастят зарядками для электрокаров

Британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал новую стратегию страны в отношении электромобилей, сообщает издание The Driven. Основное внимание в ней собираются уделить развитию инфраструктуры, что должно сделать эксплуатацию набирающих популярность «батарейных» машин более удобной для масс. Так, в рамках стратегии с 2022 года все новые дома и здания в Великобритании в обязательном порядке будут оснащаться зарядными станциями.

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По расчетам правительства, новые меры поспособствуют увеличению количества зарядных станций в стране на 145 тысяч ежегодно. На сегодняшний день в Великобритании действует примерно 250 тысяч устройств, установленных в жилых и в офисных зданиях. Помимо этого, уже построенные крупные здания, подвергающиеся реконструкции, также придется оснащать точками зарядки. Затронут упрощения и систему оплаты, которая станет бесконтактной.

Джонсон назвал введение новой стратегии «переломным моментом», подчеркнув важность адаптации экономики к «зеленой индустриальной революции». Она станет частью масштабной программы, в рамках которой Британия полностью запретит продавать новые автомобили с ДВС с 2030 года.