На УАЗе протестировали сборку авто в экзоскелетах

На УАЗе протестировали экзоскелеты компании Exorise: сотрудники завода испытали две модели, мужскую X-Soft и женскую X-Soft Lady. Технология пропорционально усиливает движения человека и снижает нагрузки на определенные группы суставно-мышечного аппарата, что позволяет снизить вероятность травм. Экзоскелеты примерили грузчик, который перемещал и складировал комплектующие, а также слесарь на участке по сборке и установке колес.

Фото: Exorise Exorise

Экзоскелеты Exorise первыми прошли успешное внедрение на промышленных предприятиях. «Модели X-Soft и X-Rise облегчают длительные работы с инструментом, удержание рук на весу и перенос тяжелых грузов, они будут полезны на любом производстве, в каждом цеху, — рассказал представитель компании во время презентации. — Это не просто инструмент для повышения выносливости и продуктивности работников на промышленных предприятиях, строительных площадках и в логистических центрах, но и шаг в будущее, где интеллект и опыт человека, взаимодействуя с силой робота, расширяют границы человеческих возможностей».

Видео дня

После испытаний экзоскелетов работники УАЗа заявили, что «ощущения при работе необычные и к моделям надо привыкнуть, но в целом плюсы у данной технологии есть». Однако пока УАЗ лишь рассматривает возможность внедрения экзоскелетов на предприятии, и когда это произойдет — не уточняется.

Ульяновский автозавод — не первое российское предприятие, где присматриваются к ноу-хау. Так, еще в начале этого года на АвтоВАЗе протестировали экзоскелеты стоимостью 1,2 миллиона рублей. Название фирмы, разработавшей экзоскелет, не раскрыли, однако конструкцию показали на видео: она представляла собой каркас, закрепленный на туловище и руках человека таким образом, чтобы снизить нагрузку на мышцы и позвоночник.