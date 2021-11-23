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"Ъ": Минздрав разработал новые правила получения водительских медсправок

Газета.Ru
41 минуту назад

Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Разработаны новые правила получения водительских медсправок
Фото: DepositphotosDepositphotos

Документ призван определить группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. По новым правилам, водителей, у которых будут видны следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ вместо экспресс-анализа мочи.

Такие же анализы ждут водителей с повышенной потливостью и тех, у кого наблюдается чрезмерно низкий пульс, сонливость или наоборот возбуждение, тремор и эмоциональная неустойчивость.

Основанием для нарколога будет выявление одновременно трех признаков употребления запрещенных веществ.

Ранее в проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) были добавлены новые правила и нормы. Так, предлагается ввести временное ограничение водительских прав до решения суда. За неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони может быть назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Автоновости,Минздрав РФ,Газета "Коммерсантъ",
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