Разработаны новые правила получения водительских медсправок

Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Depositphotos Depositphotos

Документ призван определить группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. По новым правилам, водителей, у которых будут видны следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ вместо экспресс-анализа мочи.

Такие же анализы ждут водителей с повышенной потливостью и тех, у кого наблюдается чрезмерно низкий пульс, сонливость или наоборот возбуждение, тремор и эмоциональная неустойчивость.

Основанием для нарколога будет выявление одновременно трех признаков употребления запрещенных веществ.