Разработаны новые правила получения водительских медсправок

Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Документ призван определить группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. По новым правилам, водителей, у которых будут видны следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ вместо экспресс-анализа мочи.
Такие же анализы ждут водителей с повышенной потливостью и тех, у кого наблюдается чрезмерно низкий пульс, сонливость или наоборот возбуждение, тремор и эмоциональная неустойчивость.
Основанием для нарколога будет выявление одновременно трех признаков употребления запрещенных веществ.
Ранее в проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) были добавлены новые правила и нормы. Так, предлагается ввести временное ограничение водительских прав до решения суда. За неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони может быть назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.