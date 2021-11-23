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Российских водителей начнут усиленно проверять на наркотики

Мария Иванова
35 минут назад

Минздрав разработал проект новой процедуры получения водительских медсправок, в рамках которой врачи будут искать людей с «клиническими признаками наркологических расстройств». Об этом рассказал «Коммерсант».

Российских водителей начнут усиленно проверять на наркотики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По задумке Минздрава, людей из «групп риска» наркологи отправят на обязательные лабораторные исследования.

В «группы риска» медики будут включать людей со следами уколов на теле, повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, сонливостью или возбуждением, тремором, «эмоциональной неустойчивостью» и другими клиническими признаки наркозависимости (их должно быть не менее трех).

Новые правила медосмотра водителей Минздрав подготовил еще в 2019 году. Водителей и кандидатов в водители планировали проверять на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Сообщалось, что стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз - с нескольких сотен рублей до пяти тысяч и выше.

Перед введением новых правил, которое планировалось в 2019-м, автомобилисты встали в очереди, чтобы пройти освидетельствование по старой цене. Ситуацию раскритиковал президент РФ Владимир Путин, после этого проект отправили на доработку.

В Минздраве «Коммерсанту» рассказали, что новая версия проекта предусматривает обязательные анализы только для людей из «группы риска».

Также проект меняет процедуру исследования мочи. Сейчас она состоит из двух этапов: предварительного экспресс-теста и лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресса. Новая версия проекта предлагает отправлять человека на лабораторное исследование независимо от результата экспресс-теста. Решение об этом сможет принять нарколог на основании клинической картины.

Автоновости,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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