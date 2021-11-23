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Раскрыты сроки дебюта новой Lada Vesta

Газета.Ru
1 час назад

Старт производства обновленной Lada Vesta может быть намечен на 1 марта 2022 года, а продажи стартуют не раньше мая, утверждают в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».

Раскрыты сроки дебюта новой Lada Vesta
Фото: LADALADA

Через три месяца конвейер в Ижевске должен выпускать только обновленные машины этого семейства. В начале весны может начаться отгрузка автомобилей в сервисно-сбытовую сеть, первые машины отправятся дилерам для презентаций и тест-драйвов.

«Также начнется формирование товарных запасов, которые обеспечивали бы к старту продаж выбор по моделям, комплектациям и цветам. На все это может уйти около двух месяцев. Таким образом, начало продаж раньше мая 2022 года ждать не стоит», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появлялись неофициальные снимки обновленной Lada Vesta. Главные изменения ожидаются в салоне, где появится 10-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы и цифровая приборная панель.

После октябрьского подорожания актуальная Vesta стоит от 796 тыс. руб. С августа она остается бестселлером на российском рынке. Ранее «АвтоВАЗ» разослал дилерским центрам сообщение с рекомендациями по подготовке к запуску обновленной модели.

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