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90-летний военный ГАЗ продают в Берлине за 9 миллионов рублей

Motor.ruиещё 1
3 часа назад

Советский ретро-автомобиль находится в превосходном состоянии

90-летний военный ГАЗ продают в Берлине за 9 млн рублей
Фото: ГАЗ-АА © Autoscout24ГАЗ-АА © Autoscout24

В Берлине на торговой онлайн-площадке autoscout24 выставили на продажу отреставрированный советский грузовик ГАЗ-АА образца 1932 года выпуска. После профессиональных восстановительных работ раритетный автомобиль прошел всего десять километров. Расстаться с советской «полуторкой», оборудованной 50-сильной «четверкой» от Ford продавец планирует за 110 000 евро (примерно девять миллионов рублей по текущему курсу).

Судя по фотографиям ГАЗ-АА находится в отличном состоянии. По словам продавца, советский грузовик прошел глубокую реставрацию, в ходе которой немецкие специалисты вернули раритетной машине первоначальный внешний вид, а также восстановили технические узлы. После реставрации автомобиль прошел всего десять километров. При этом, владелец транспортного средства не раскрывает подробностей доставки машины в Германию.

Под капотом советского грузовика находится 3,3-литровая рядная «четверка» от Ford. Отдача агрегата составляет 50 лошадиных сил. Одной из особенностей машины является наличие «кривого стартера». Чтобы завести автомобиль необходимо вращать специальную рукоятку, которая запускает двигатель.

Расстаться с отреставрированным ГАЗ-АА владелец готов за 110 000 евро (примерно девять миллионов рублей по текущему курсу).

В конце октября в России появился в продаже самодельный автомобиль, внешний вид которого напоминает советский внедорожник ГАЗ-69. За имитацию раритетной машины, собранной из запчастей других транспортных средств, продавец запросил шесть миллионов рублей.

Автоновости,Ford,
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