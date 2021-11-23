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«Вещь бессмысленная»: автоэксперт призвал отменить медсправки для водителей

Семён Капранов
53 минуты назад

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Рамблером» усомнился в эффективности процедуры медосмотра водителей в России и призвал отменить соответствующие медсправки. Об этом специалист заявил, комментируя подготовку Минздравом новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

«Проблема есть. Соответственно, Минздрав пытается предпринять какие-то меры. Но на самом деле шансов, что они реально во время медосмотра поймают наркомана, я не вижу. Потому что осмотр у нарколога не проводится, по существующей процедуре надо просто получить справку в районном наркодиспансере, что вы не состоите там на учете. А не медицинской комиссии нарколог ее подписывает. Конечно, другой врач может обнаружить следы уколов или неадекватное поведение водителя, но я в это не особенно верю. Поэтому данная практика будет распространяться скорее на тех людей, которых уже лишали прав за употребление наркотиков или за пьянство. А вот новых выловить вряд ли удастся», - отметил эксперт.

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По словам Моржаретто, медсправка для водителей - «по большому счету вещь бессмысленная».

«Это вещь в себе, поэтому в Европе она не существует в том виде, который у нас. Там просто в полиции проверяют человека по базе данных, которых у нас нет: нет ли его в списке тех же самых наркоманов и алкоголиков, нет ли у него болезней, которые запрещают ему управлять автомобилем. А медкомиссия, во-первых, примитивная. Во-вторых, она может дать оценку здоровью в эту секунду, а человек может тяжело заболеть через неделю...», - сказал он.

Специалист отметил, что в России медосмотр «сведен к покупке справки», и призвал отменить процедуру.

«Вот техосмотр собираются отменить? Собираются. Вот заодно и справку медицинскую», - заявил Моржаретто.

Ранее Минздрав разработал новый законопроект, предусматривающий изменение процедуры получения водителями медицинских справок. В случае обнаружения подозрительных признаков у автовладельцев при замене прав, а также у кандидатов в водители, наркологи будут назначать дополнительные лабораторные исследования, которые станут дополнением к существующим экспресс-тестам. По словам авторов документа, чтобы направить водителя на данную процедуру, медицинский сотрудник должен будет выявить одновременно три признака употребления наркотиков.

В настоящий момент при выдаче медсправок водителей проверяют с помощью экспресс-тестов, которые позволяют определить наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и других наркотических веществ. В случае положительного результата человека отправляют на лабораторное исследование. Новый законопроект предусматривает обязательные проверки «групп риска», в которые входят водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

Автоновости,Игорь Моржаретто,Минздрав РФ,
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