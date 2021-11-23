«Проблема есть. Соответственно, Минздрав пытается предпринять какие-то меры. Но на самом деле шансов, что они реально во время медосмотра поймают наркомана, я не вижу. Потому что осмотр у нарколога не проводится, по существующей процедуре надо просто получить справку в районном наркодиспансере, что вы не состоите там на учете. А не медицинской комиссии нарколог ее подписывает. Конечно, другой врач может обнаружить следы уколов или неадекватное поведение водителя, но я в это не особенно верю. Поэтому данная практика будет распространяться скорее на тех людей, которых уже лишали прав за употребление наркотиков или за пьянство. А вот новых выловить вряд ли удастся», - отметил эксперт.