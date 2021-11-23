Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

За систематическое нарушение правил дорожного движения предложили лишать свободы сроком до пяти лет

Motor.ru
31 минуту назад

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность за хулиганство и лихачество на дорогах. По мнению сенатора, финансового наказания для водителей, создающих опасные ситуации на трассах рад хайпа в интернете, недостаточно. Поэтому за подобные нарушения правил дорожного движения должны быть предусмотрены реальные сроки: от трех до пяти лет лишения свободы.

Вот новый поворот: 5 лет тюрьмы за опасное вождение
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Сенатор заявил, что некоторые водители намеренно подвергают опасности других участников движения ради увеличения количества подписчиков в социальных сетях. При этом для таких автовладельцев повышение штрафных санкций является бесперспективной мерой. По мнению Васильева для нарушителей ПДД должна быть предусмотрена уголовная ответственность, которая не сможет быть заменена общественными работами или условными сроками.

По словам чиновника, только за нарушения скоростного режима такие водители могут получить за день десятки штрафов. Однако такая мера не останавливает лихачей, которые продолжают гонять по трассам на высокой скорости. Остановить таких нарушителей сенатор предложил с помощью реального тюремного заключения, которое должно составить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за опасное вождение. По мнению чиновника, за повторное нарушение ПДД власти должны конфисковывать автомобили лихачей.

Автоновости,Валерий Васильев,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители