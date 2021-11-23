Вот новый поворот: 5 лет тюрьмы за опасное вождение

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность за хулиганство и лихачество на дорогах. По мнению сенатора, финансового наказания для водителей, создающих опасные ситуации на трассах рад хайпа в интернете, недостаточно. Поэтому за подобные нарушения правил дорожного движения должны быть предусмотрены реальные сроки: от трех до пяти лет лишения свободы.

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Сенатор заявил, что некоторые водители намеренно подвергают опасности других участников движения ради увеличения количества подписчиков в социальных сетях. При этом для таких автовладельцев повышение штрафных санкций является бесперспективной мерой. По мнению Васильева для нарушителей ПДД должна быть предусмотрена уголовная ответственность, которая не сможет быть заменена общественными работами или условными сроками.

По словам чиновника, только за нарушения скоростного режима такие водители могут получить за день десятки штрафов. Однако такая мера не останавливает лихачей, которые продолжают гонять по трассам на высокой скорости. Остановить таких нарушителей сенатор предложил с помощью реального тюремного заключения, которое должно составить от трех до пяти лет лишения свободы.