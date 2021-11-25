Возможность купить билеты на отечественное кино по "Пушкинской карте" появится в феврале

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участники программы "Пушкинская карта" смогут покупать по ней билеты на сеансы отечественного кино с февраля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

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"Посетить сеансы отечественного кино по "Пушкинской карте" можно будет с февраля 2022 года. Обладатели карт смогут увидеть отечественные картины, снятые при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Напомним, в 2022 году каждому участнику программы на карту будет начислено 5 тыс. рублей. Две из них теперь можно будет потратить на посещение кинотеатров", - рассказали в пресс-службе.

Ранее с инициативой распространить действие "Пушкинской карты" на покупку билетов на сеансы российских фильмов выступил президент РФ Владимир Путин. Он назвал этой одной из форм поддержки отечественного кинопроизводства.