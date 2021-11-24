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Видео блогеров-лихачей решили считать доказательством правонарушений

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений, заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ самостоятельного состава «опасное вождение» нет.

«Однако подобный состав уже заложен в проект нового КоАП. И недавние печальные события только подтверждают необходимость введения такого состава», – заявила Рукавишникова.

«Бессмысленно»: медсправки для водителей призвали отменить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мелкое хулиганство, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекались более двух раз, предлагается лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.

Автоновости,Видео,Ирина Рукавишникова,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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