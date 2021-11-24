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Начинающим водителям предложили ограничить скорость

Елена Прошина
1 час назад

Бизнесмен Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей по развитию России» предложил на законодательном уровне сократить максимальный скоростной порог для начинающих водителей, уменьшить норму допустимого содержания алкоголя в крови, а при наличии нарушений — отправлять новичков переучиваться. Предложения законодателям высказаны на сайте проекта.

Начинающим водителям предложили ограничить скорость
Фото: ТАССТАСС

Одна из первых мер — отправлять неопытных водителей переучиваться в случае серьезных нарушений или аварий. При этом на время переподготовки действие их удостоверений предлагают приостанавливать.

Похожая практика уже работает в США, Австралии и ОАЭ — там существуют ученические водительские удостоверения, которые выдаются на определённый срок. После него начинающий водитель может получить постоянные права, если не нарушал правила и соблюдал все ограничения.

Второе ограничение — снижение скоростного режима. Неопытные водители должны соблюдать разрешенный максимальный предел в 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на остальных дорогах, что объясняется более низкой реакцией у начинающих автомобилистов.

Третья мера — снижение нормы допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 гл вместо нынешних 0,3 гл. В проекте отмечают, что существующая норма для некоторых людей может вызвать легкое расслабление и придать излишней уверенности, а это мешает новичкам полностью сконцентрироваться на вождении.

Как отмечают на странице проекта, предложенные ограничения направлены и на психологический аспект: начинающие водители будут чувствовать себя более ответственными, а шоферы со стажем — более благосклонны к новичкам на дорогах.

Автоновости,Дмитрий Давыдов,
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