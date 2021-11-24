Nissan поднял цены на самую доступную модель в России

Самый доступный автомобиль в российской линейке Nissan, кроссовер Terrano, подорожал на 21 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня». Все комплектации получили одинаковую прибавку.

Фото: Nissan Nissan

Теперь Nissan Terrano стоит от 1,23 млн до 1,33 млн руб. с двигателем 1,6 л мощностью 114 л.с., передним приводом и 5-ступенчатой механической трансмиссией. Кроссовер с таким же мотором, полным приводом и 6-ступенчатой механикой продают по цене от 1,31 млн до 1,4 млн руб.

Модификация с двигателем объемом 2,0 литра, приводом на все колеса и 6-ступенчатой механикой обойдется еще дороже: от 1,48 млн до 1,53 млн руб. Самые дорогие Terrano с таким же мотором и 4-диапазонным «автоматом» теперь стоят от 1,53 до 1,6 млн руб.