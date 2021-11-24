На улицах Москвы пройдут испытания такси-беспилотников

В Мосгордуме одобрили идею ввести экспериментальный правовой режим для теста беспилотных такси, сообщил председатель думы Алексей Шапошников в социальных сетях и опубликовал список улиц, где пройдут испытания.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Перевозка беспилотниками людей и багажа предусматривается на территории Сколково и еще 19 улицах: в список входят Новоясеневский пр., Тарусская ул., Ясногорская ул., Рокотова ул., Вильнюсская ул., пр. Карамзина и другие. На 140 улицах столицы планируют разрешить эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств без багажа и пассажиров.

«Отмечу, что в марте этого года Правительством РФ утверждены мероприятия по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Наша задача – создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и систематизации результатов эксперимента, чтобы этот опыт нашел свое отражение в окончательной редакции законопроекта Правительства РФ, который будет регулировать правила эксплуатации беспилотников», — написал Шапошников.

Ранее стало известно, что Центр организации дорожного движения запустил восемь спецмашин для оцифровки улиц Москвы, в будущем цифровая копия города позволит использовать данные, когда начнутся тесты беспилотного транспорта.