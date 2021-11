Семья Илона Маска высмеяла президента США

Семья генерального директора Tesla Илона Маска ополчилась на президента США Джо Байдена и его вице-премьера Камиллу Харрис из-за того, что они не признают заслуг компании Маска. Об этом сообщает портал The Next Web. На прошлой неделе Байден присутствовал на открытии завода General Motors (GM). В ходе мероприятия он произнес речь, которая разозлила семейство Маск. Во время своего выступления 46-й президент США похвалил генерального директора GM Мэри Барру за то, что в ее руках находится будущее Америки. "Вы электризовали всю автомобильную промышленность США. Вы привели нас к улучшению климата за счет сокращения использования сотен миллионов баррелей нефти, которые нам больше не понадобятся после того, как мы все пересядем на электрокары", - заявил Байден. Как отмечает портал, заслуги GM были преувеличены. Вдобавок к этому Байден проигнорировал достижения компании Tesla, на чью долю приходится почти 80% рынка электромобилей в США. На это обратила внимание мать Илона Маска, модель Мэй Маск, высмеяв президента США в Twitter. "Речь Байдена была написана 20 лет назад, как раз перед тем, как GM убила электромобили. Его спичрайтер по ошибке загрузил не тот файл", - написала Мэй, намекнув на неудачу GM. Еще в 2003 году GM отменила свою программу EV1 по развитию электрокаров, заявив, что проект убыточный. Как отметил журналист издания, высказывание Мэй Маск - это удар по больному месту GM. Этот пост также прокомментировала сестра Илона Тоска Маск, поддержавшая возмущение матери. Позже Мэй Маск также обратилась к вице-премьеру США Камилле Харрис, которая говорила, что правительство страны собирается способствовать развитию электроавтомобильной промышленности в США. "Мы собираемся производить электромобили и все комплектующие в Соединенных Штатах, вместо того, чтобы полагаться на другие страны. Будущее будет создано в Америке", - заявила вице-премьер. Мэй Маск отметила, что вице-премьер явно не в курсе того, что Tesla уже ведет собственное производство машин на территории США, не закупая детали в других странах. "Что ж, раз сейчас вице-президент игнорирует Telsa, может, нам стоит держать ее в курсе событий?", - написала мама Маска. Позже она опубликовала видео про Tesla и отметила аккаунты Джо Байдена и Камиллы Харрис, чтобы они, "наконец, узнали о существовании компании". Илон Маск также не остался в стороне и прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Может быть, они персонажи из компьютерной игры, и Tesla просто нет в их вариантах диалога? Давайте попробуем заставить их сказать слово "Tesla", - написал глава компании. Стоит отметить, что американские власти действительно последовательно игнорируют Tesla. Летом этого года на саммите, который был посвящен электроавтомобильной промышленности, присутствовали крупнейшие производители электрокаров. Однако компанию Маска не пригласили. Когда секретаря Белого дома Джен Псаки спросили о том, почему компания была исключена из числа членов саммита, она ответила, что компания не состоит в профсоюзах. Как отмечает The Next Web, Байден настаивает на том, что все производители электрокаров должны вступить в Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности [UAW]. Например, новый законопроект, представленный в августе, предполагает, что потребители могут получить налоговые льготы в размере $4500 на покупку электромобилей у компаний, объединенных в профсоюзы. Однако Маск настроен против этой инициативы - миллиардер является давним противником любых профсоюзов. "Это написано лоббистами Ford/UAW, которые собирают свои электромобили в Мексике. Непонятно, какую пользу это принесет американским налогоплательщикам", - считает генеральный директор Teslа. Не исключено, что именно антипрофсоюзная позиция Маска является причиной негативного отношения Байдена к автомобильной компании.