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В Калуге запустят новое производство автомобильных коробок передач

Wroom.ru
1 час назад

Концерн Stellantis планирует начать выпуск коробок передач на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

В Калуге запустят новое производство автомобильных коробок передач
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Stellantis активно развивает своё калужское предприятие. В 2020 году здесь «прописались» лёгкие коммерческие автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo, а в этом году завод начал выпуск 1,6-литровых турбодизелей.

Следующий этап — локализация производства механических коробок передач. Сегодня, 24 ноября, компания объявила, что запуск новой линии запланирован на конец 2022 года.

А ещё в ближайшее время коммерческие автомобили Peugeot Expert/Citroen Jumpy/Opel Vivaro начнут отправлять на экспорт в страны Европы, Латинской Америки и Северной Африки.

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