В Калуге запустят новое производство автомобильных коробок передач

Концерн Stellantis планирует начать выпуск коробок передач на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
Stellantis активно развивает своё калужское предприятие. В 2020 году здесь «прописались» лёгкие коммерческие автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo, а в этом году завод начал выпуск 1,6-литровых турбодизелей.
Следующий этап — локализация производства механических коробок передач. Сегодня, 24 ноября, компания объявила, что запуск новой линии запланирован на конец 2022 года.
А ещё в ближайшее время коммерческие автомобили Peugeot Expert/Citroen Jumpy/Opel Vivaro начнут отправлять на экспорт в страны Европы, Латинской Америки и Северной Африки.