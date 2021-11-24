В Калуге запустят новое производство автомобильных коробок передач

Концерн Stellantis планирует начать выпуск коробок передач на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Stellantis активно развивает своё калужское предприятие. В 2020 году здесь «прописались» лёгкие коммерческие автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo, а в этом году завод начал выпуск 1,6-литровых турбодизелей.

Следующий этап — локализация производства механических коробок передач. Сегодня, 24 ноября, компания объявила, что запуск новой линии запланирован на конец 2022 года.