Mazda увеличила продажи в России

Автопроизводитель Mazda в прошлом месяце показал хорошие результаты продаж на рынке РФ. Показатель оказался на 2% больше итогов прошлого года.

В октябре дилерские центры компании Mazda в России реализовали 2 300 новых автомобилей. Если сравнить данный показатель с результатом аналогичного периода прошлого года, он на 2% больше. С января по октябрь объем продаж составил 23 409 единиц - это на 15% выше итогов 2020 года.

Такой результат позволил марке сохранить долю на рынке в 1.8% среди всех марок автомобилей. Ранее она составляла 1.7%. Как сообщают аналитики, лидером в линейке бренда остается кроссовер CX-5, результат которого составил 1 759 проданных авто. Модель вошла в ТОП-25 продаваемых автомобилей на рынке России.