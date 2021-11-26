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Mazda в октябре увеличила продажи в России на 2%

Car.ruиещё 1
1 час назад

Автопроизводитель Mazda в прошлом месяце показал хорошие результаты продаж на рынке РФ. Показатель оказался на 2% больше итогов прошлого года.

Mazda увеличила продажи в России
Фото: Car.ruCar.ru

В октябре дилерские центры компании Mazda в России реализовали 2 300 новых автомобилей. Если сравнить данный показатель с результатом аналогичного периода прошлого года, он на 2% больше. С января по октябрь объем продаж составил 23 409 единиц - это на 15% выше итогов 2020 года.

Такой результат позволил марке сохранить долю на рынке в 1.8% среди всех марок автомобилей. Ранее она составляла 1.7%. Как сообщают аналитики, лидером в линейке бренда остается кроссовер CX-5, результат которого составил 1 759 проданных авто. Модель вошла в ТОП-25 продаваемых автомобилей на рынке России.

Напомним, что производитель больше не поставляет на рынок России кроссоверы CX-30. В настоящее время в модельном ряду Mazda представлено только 3 автомобиля вместо 4 - кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6. Автомобили, выпускаются на предприятии "Мазда Соллерс", расположенном во Владивостоке.

Автоновости,Кроссовер,Mazda,
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