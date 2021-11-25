Tesla набрала предзаказов на Cybertruck на 80 миллиардов долларов

Компания Tesla собрала рекордное количество предзаказов на пикап Cybertruck. Как сообщает Electrek, с момента премьеры угловатого электрокара два года назад заявки на покупку оставили почти 1,27 миллиона человек, заплатившие по 100 долларов каждый, и очередь продолжает увеличиваться. Неизвестно, будут ли все они выкупать свои автомобили, когда Tesla наконец начнет производство, но на одних заявках компания уже заработала 127 миллионов долларов.

Фото: © Tesla © Tesla

Если все 1,27 миллиона Cybertruck будут выкуплены, выручка Tesla составит порядка 80 миллиардов долларов, подсчитали аналитики. Сколько резерваций завершатся реальной покупкой, неясно, как и срок, в который компания сможет их выполнить. Учитывая то, что сборку пикапа уже не раз переносили – в том числе из-за дефицита комплектующих – на выпуск такого количества экземпляров могут уйти годы. По последним данным, массовая сборка стартует только в 2023 году.

В базовой версии с одним мотором на задней оси Tesla Cybertruck составляет 39 900 долларов (на сегодняшний день почти три миллиона рублей). По подсчетам, такую модификацию выбрали только 7,2 процента оформивших бронь. Двухмоторную версию за 49 900 долларов (3,7 миллиона рублей) заказали 47,7 процента потенциальных клиентов, а топовую трехмоторную стоимостью 69 900 долларов (5,2 миллиона рублей) – 45,1 процента. Оснастить свой Cybertruck автопилотом Full Self Driving, доплатив 7571 доллар (567 тысячи рублей), готовы 70,6 процента.