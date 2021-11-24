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В России предложили ввести для электрокаров покилометровую оплату проезда

Motor.ru
2 часа назад

Министерство транспорта России предложило ввести покилометровую оплату проезда для владельцев транспортных средств, работающих на альтернативных источниках топлива, включая электрокары. Кроме того, ведомство обдумывает возможность введения акциза на электроэнергию, водород и другие виды экологичного топлива с последующим распространением налога на региональные дороги по принципу «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей. В нововведении эксперты видят возможность пополнения дорожных фондов.

В России предложили ввести для электрокаров покилометровую оплату проезда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В настоящий момент владельцы «зеленого» транспорта в России не платят за пользование дорожной инфраструктурой. По мнению чиновников, экологичные машины оказывают такое же негативное воздействие на дорожное покрытие, как и традиционные автомобили. При этом одним из основных источников наполнения дорожных фондов, которые занимаются восстановлением инфраструктуры, являются доходы от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла. В связи с этим, Минтранс предложил ввести прямую систему покилометровой оплаты для владельцев безуглеродного транспорта.

Кроме того, ведомство выступает за введение акциза на экологичное топливо, в числе которого электрическая энергия, водород и газомоторное топливо по аналогии с бензином и дизелем. Данные инициативы подготовлены для правительства в качестве новых источников для пополнения дорожных фондов. По мнению экспертов, предложенные Минтрансом меры наполнения дорожных фондов приведут к повышению стоимости владения экологичными автомобилями и затормозят их массовое распространение в России.

В начале ноября в России предложили увеличить утилизационный сбор для иностранных электромобилей. По мнению авторов инициативы, новый законопроект не повысит стоимость отечественного безуглеродного транспорта.

Автоновости,Минтранс РФ,
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