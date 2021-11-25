Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

«АвтоВАЗ» собирается повысить цены на автомобили LADA в РФ с 1 декабря 2021 года

Car.ruиещё 1
4 часа назад

Дилеры LADA получили официальные письма от АвтоВАЗа согласно которым начиная с 1 декабря текущего года будет увеличена цена на все автомобили.

«АвтоВАЗ» собирается повысить цены на все LADA с 1 декабря
Фото: ТАССТАСС

Ценник изменится для всех поставленных дилерам и не распроданных авто. Седан Granta вырастет в цене на 7 000 рублей, а за Vesta придется доплатить 10 000 рублей. Стоимость XRAY Cross и Largus тоже поднимется на 10 000 рублей. По 8 000 рублей к прежним ценникам прибавят XRAY и Niva Legend, а Niva Travel прибавит в цене 9 000 рублей.

Также от 8 000 до 10 000 рублей прибавки получат все модели коммерческих транспортных средств. Подорожание всего модельного ряда связано с увеличением цен на комплектующие, а также инфляцию в стране. АвтоВАЗ не является исключением, все автопроизводители в течение года неоднократно повышают стоимость выпускаемой продукции.

Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители