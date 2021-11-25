«АвтоВАЗ» собирается повысить цены на все LADA с 1 декабря

Дилеры LADA получили официальные письма от АвтоВАЗа согласно которым начиная с 1 декабря текущего года будет увеличена цена на все автомобили.

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Ценник изменится для всех поставленных дилерам и не распроданных авто. Седан Granta вырастет в цене на 7 000 рублей, а за Vesta придется доплатить 10 000 рублей. Стоимость XRAY Cross и Largus тоже поднимется на 10 000 рублей. По 8 000 рублей к прежним ценникам прибавят XRAY и Niva Legend, а Niva Travel прибавит в цене 9 000 рублей.