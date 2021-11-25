В Сеуле открылся международный автосалон Seoul Mobility Show 2021

В пригороде Сеула Коян в выставочном комплексе KINTEX начал работу международный автосалон Seoul Mobility Show 2021. Официальное открытие состоится в пятницу, 26 ноября, но сегодня журналистам дали возможность заранее ознакомиться с представленными новинками, включая как автомобили, так и иные транспортные средства.

Фото: Олег Кирьянов/РГ Олег Кирьянов/РГ

Безусловно, всемирная пандемия COVID-19 оказала свое влияние на масштаб мероприятия, на которое в этом раз прибыли меньше компаний, чем в "докоронавирусную эпоху", однако сам факт проведения полноценного автосалона можно смело записать в актив южнокорейским организаторам.

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Отражая происходящие изменения в подходе к транспортным средствам и самой традиции передвижения, с этого года автосалон поменял свое название, став Seoul Mobility Show - вместо только "автомобилей" появилось более широкое понятие "мобильности, передвижения". Как пояснили накануне открытия Seoul Mobility Show 2021 его организаторы, это отражает новые тенденции в этой сфере, включая появление летающих средств передвижения, роботов, беспилотных автомобилей и прочее.

В этом году в Seoul Mobility Show 2021 принимают участие около 100 компаний и организаций, включая десять производителей автомобилей из шести стран мира, а также фирмы по выпуску запчастей, предоставления услуг, выпуску топлива и прочим направлениям. В ходе салона проходит презентация всего 19 новинок автомобилей, включая одну мировую, пять азиатских и 13 корейских.

Основной посыл нынешнего автосалона очевиден: мир транспортных средств становится все более электрическим и автономным, так как над беспилотными моделями сейчас работают все крупнейшие автомобилепроизводители.

Как сообщил сегодня глава подразделения беспилотных транспортных средств корейской компании Hyundai Motor Чан Ун Чжун, уже в первой половине следующего года на улицах Сеула начнется полноценное тестирование беспилотных моделей концерна. BMW и Mercedes же пообещали, что совсем скоро абсолютно все их автомобили будут доступны как в традиционных, так и электрических версиях.

Олег Кирьянов/РГ

Олег Кирьянов/РГ

В целом же, если судить по общей атмосфере нынешнего автосалона, основная ставка теперь делается именно на электромобили. Летающие "авто", а также машины, где можно будет управление полностью доверить автоматике - это еще будущее, но уже очень и очень близкое. Так, в Южной Корее уже с 2025 года собираются внедрять сервис летающих такси, а пробный полет, где "подвезли" по воздуху группу журналистов, был произведен в Сеуле около месяца назад.