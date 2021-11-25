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"АвтоВАЗу" пообещали седьмое за год подорожание машин

Газета.Ru
2 часа назад

Цены на автомобили Lada увеличатся с 1 декабря этого года, сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на информацию от дилеров. На следующей неделе ожидается уже седьмое массовое повышение рекомендованных розничных цен (РРЦ) за год.

"АвтоВАЗу" пообещали седьмое за год подорожание машин
Фото: LadaLada

Если прайс-листы перепишут, то самый доступный автомобиль «АвтоВАЗа», седан Lada Granta, будет стоить 566 тыс. рублей. В начале 2021 года минимальная цена машины составляла 500 тыс. руб.

Семейству Lada Vesta и Largus пообещали подорожание на 10 тыс. руб., XRay — на 8-10 тыс. руб., Niva Travel — на 9 тыс. руб., а Niva Legend — на 8 тыс. руб.

В 2021 году «АвтоВАЗ» массово повышал цены на автомобили в январе, марте, мае, июле, сентябре и октябре.

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