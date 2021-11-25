"АвтоВАЗу" пообещали седьмое за год подорожание машин

Цены на автомобили Lada увеличатся с 1 декабря этого года, сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на информацию от дилеров. На следующей неделе ожидается уже седьмое массовое повышение рекомендованных розничных цен (РРЦ) за год.

Фото: Lada Lada

Если прайс-листы перепишут, то самый доступный автомобиль «АвтоВАЗа», седан Lada Granta, будет стоить 566 тыс. рублей. В начале 2021 года минимальная цена машины составляла 500 тыс. руб.

Семейству Lada Vesta и Largus пообещали подорожание на 10 тыс. руб., XRay — на 8-10 тыс. руб., Niva Travel — на 9 тыс. руб., а Niva Legend — на 8 тыс. руб.