«Спортивную» Hyundai Creta сфотографировали во время испытаний

Бразильское подразделение Hyundai готовит новую версию Creta: на тестах был замечен кроссовер в спортивном исполнении. Ожидается, что «оспортивленный» вариант будет отличаться от обычного декором, в том числе узором радиаторной решетки, а также оформлением салона, однако изменений под капотом, скорее всего, не будет. Новинку сфотографировали на одной из загородных трасс — шпионские снимки закамуфлированного автомобиля появились в Instagram-профиле Falando de Carro.

Фото: Falando de Carro / Instagram.com Falando de Carro / Instagram.com

В начале ноября в Индонезии дебютировала обновленная Hyundai Creta с дизайном передка, как у Tucson. Однако в остальных странах, включая Россию, продается Creta второго поколения, которая внешне отличается от индонезийского варианта. Именно для такого кроссовера в Бразилии и подготовили спортивную версию: на шпионских снимках новинку выдают двоенные патрубки выпускной системы, трехмерный рисунок радиаторной решетки и более крупный спойлер, проступающий под камуфляжем. По одной из версий, кроссовер может появиться на рынке под названием Creta N Line.

Что же касается двигателя спортивной Creta, то единого мнения на этот счет нет. С большой долей вероятности, дело ограничится внешним декором, а под капотом будет стандартный «атмосферник» 2.0, однако бразильские СМИ прочат новинке «турбочетверку» 1.4 T-GDI мощностью 140 лошадиных сил. Привод будет только передним.

Сроки дебюта новой версии Creta не уточняются. Можно предположить, что кроссовер дебютирует в течение 2022 года.