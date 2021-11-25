Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

«Спортивную» Hyundai Creta сфотографировали во время испытаний

Motor.ru
5 часов назад

Бразильское подразделение Hyundai готовит новую версию Creta: на тестах был замечен кроссовер в спортивном исполнении. Ожидается, что «оспортивленный» вариант будет отличаться от обычного декором, в том числе узором радиаторной решетки, а также оформлением салона, однако изменений под капотом, скорее всего, не будет. Новинку сфотографировали на одной из загородных трасс — шпионские снимки закамуфлированного автомобиля появились в Instagram-профиле Falando de Carro.

«Спортивную» Hyundai Creta сфотографировали во время испытаний
Фото: Falando de Carro / Instagram.comFalando de Carro / Instagram.com

В начале ноября в Индонезии дебютировала обновленная Hyundai Creta с дизайном передка, как у Tucson. Однако в остальных странах, включая Россию, продается Creta второго поколения, которая внешне отличается от индонезийского варианта. Именно для такого кроссовера в Бразилии и подготовили спортивную версию: на шпионских снимках новинку выдают двоенные патрубки выпускной системы, трехмерный рисунок радиаторной решетки и более крупный спойлер, проступающий под камуфляжем. По одной из версий, кроссовер может появиться на рынке под названием Creta N Line.

Что же касается двигателя спортивной Creta, то единого мнения на этот счет нет. С большой долей вероятности, дело ограничится внешним декором, а под капотом будет стандартный «атмосферник» 2.0, однако бразильские СМИ прочат новинке «турбочетверку» 1.4 T-GDI мощностью 140 лошадиных сил. Привод будет только передним.

Сроки дебюта новой версии Creta не уточняются. Можно предположить, что кроссовер дебютирует в течение 2022 года.

В России официальные продажи «второй» Creta стартовали 26 июля. Кроссовер предлагают в пяти комплектациях и с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым и двухлитровым «атмосферниками», развивающими 123 и 149 лошадиных сил соответственно, а цены начинаются от 1 239 000 рублей.

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители