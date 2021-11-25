Kia показала новый кроссовер Niro

Компания Kia представила на автошоу в Сеуле модель Niro второго поколения. Автомобиль оснащается исключительно гибридными и электрическими силовыми установками.
Кузов Kia Niro получил двуцветную окраску и задние фонари в форме бумерангов, а широкие задние стойки призваны оптимизировать воздушные потоки для улучшения аэродинамики.
В новом кроссовере Kia впервые предложила режим движения в «зеленой зоне», благодаря которому гибридный автомобиль способен переходить в режим движения электрокара. Niro способна автоматически включать новый режим, запоминая отмеченные водителем зоны.
В салоне использованы экологичные материалы, полученные путем переработки: отделка потолка из обоев, а отделка сидений – из биополиуретана и ткани из волокон эвкалиптовых листьев.