Kia показала новый кроссовер Niro

Компания Kia представила на автошоу в Сеуле модель Niro второго поколения. Автомобиль оснащается исключительно гибридными и электрическими силовыми установками.

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Кузов Kia Niro получил двуцветную окраску и задние фонари в форме бумерангов, а широкие задние стойки призваны оптимизировать воздушные потоки для улучшения аэродинамики.

В новом кроссовере Kia впервые предложила режим движения в «зеленой зоне», благодаря которому гибридный автомобиль способен переходить в режим движения электрокара. Niro способна автоматически включать новый режим, запоминая отмеченные водителем зоны.