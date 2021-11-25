Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

В ЕС появятся автомобили с автоматической системой ограничения скорости

Российская Газета
4 часа назад

С 2022 года за соблюдением скоростного режима на дорогах Европейского союза будут следить сами автомобили. С 1 июля, согласно принятому регламенту, все выпускаемые заводами сообщества машины должны быть оснащены умной тормозной системой.

В ЕС появятся авто с автоматической системой ограничения скорости
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пишет Le Figaro, на автомобили установят устройство, которое будет отслеживать скорость транспортного средства в режиме реального времени и сравнивать ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Для этого машины также оснастят камерами, способными различать дорожные знаки. Собранная ими информация будет соотноситься с данными навигационной бортовой системы. Если водитель превысит скоростной лимит, автомобиль подаст звуковой сигнал. А если тот проигнорирует предупреждение, педаль газа станет жестче, чтобы таким образом замедлить машину.

Представители французских ассоциаций автомобилистов уже опробовали автомобиль с такой технологической новинкой и нашли некоторые недостатки. Так, по словам Пьера Шассерей, система перепутала знаки ограничения скорости, заставив водителя снизить скорость до лимита, установленного для съезда с автомагистрали, хотя он продолжал двигаться прямо. Некоторое недовольство вызывает и тот факт, что система активируется по умолчанию. Конечно, водитель может отключить ее. "Я бы предпочел, чтобы водитель оставался с выбором активировать или не активировать ее изначально", - отметил Шассерей.

Тем временем французская межведомственная делегация по безопасности дорожного движения приветствовала нововведение. Согласно статистике, треть всех аварий со смертельным исходом в стране связана с превышением скорости. "Эти новые устройства предназначены для предупреждения водителей... Это полезно для автомобилистов, непреднамеренно превышающих ограничение скорости", - отметила член межведомственной делегации Мари Готье-Меллерей.

Главный вопрос, который теперь мучает автомобилистов, - насколько установка этой умной системы повысит стоимость транспортных средств.

Автоновости,ЕС,Le Figaro,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители