В ЕС появятся авто с автоматической системой ограничения скорости

С 2022 года за соблюдением скоростного режима на дорогах Европейского союза будут следить сами автомобили. С 1 июля, согласно принятому регламенту, все выпускаемые заводами сообщества машины должны быть оснащены умной тормозной системой.

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Как пишет Le Figaro, на автомобили установят устройство, которое будет отслеживать скорость транспортного средства в режиме реального времени и сравнивать ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Для этого машины также оснастят камерами, способными различать дорожные знаки. Собранная ими информация будет соотноситься с данными навигационной бортовой системы. Если водитель превысит скоростной лимит, автомобиль подаст звуковой сигнал. А если тот проигнорирует предупреждение, педаль газа станет жестче, чтобы таким образом замедлить машину.

Представители французских ассоциаций автомобилистов уже опробовали автомобиль с такой технологической новинкой и нашли некоторые недостатки. Так, по словам Пьера Шассерей, система перепутала знаки ограничения скорости, заставив водителя снизить скорость до лимита, установленного для съезда с автомагистрали, хотя он продолжал двигаться прямо. Некоторое недовольство вызывает и тот факт, что система активируется по умолчанию. Конечно, водитель может отключить ее. "Я бы предпочел, чтобы водитель оставался с выбором активировать или не активировать ее изначально", - отметил Шассерей.

Тем временем французская межведомственная делегация по безопасности дорожного движения приветствовала нововведение. Согласно статистике, треть всех аварий со смертельным исходом в стране связана с превышением скорости. "Эти новые устройства предназначены для предупреждения водителей... Это полезно для автомобилистов, непреднамеренно превышающих ограничение скорости", - отметила член межведомственной делегации Мари Готье-Меллерей.