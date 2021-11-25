Nissan будет выпускать одновременно X-Trail старого и нового поколения

Nissan X-Trail нового, четвертого поколения уже продается в США (там модель известна как Rogue) и в Китае, а в скором времени доберется и до России. Что же касается актуального, «третьего» X-Trail, то на него у автопроизводителя особые планы: кроссовер продолжат производить на заводе СП Dongfeng-Nissan, но под названием X-Trail Honor. Как сообщает Autohome.com.cn, модели оставят всего один мотор — «атмосферник» объемом 2,0 литра на 154 лошадиные силы.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

X-Trail Honor будет в точности повторять кроссовер третьего поколения, но получит шильдик с новым названием. Гамму модели сократят до одной версии с базовым 2,0-литровым двигателем, вариатором и передним приводом, однако комплектации урезать не планируется. Соответственно, стоить такой автомобиль будет на порядок дешевле X-Trail четвертого поколения, цены на которой в Китае начинаются от 182 тысяч юаней (2,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Что же касается Nissan X-Trail нового поколения, то версии для Китая и США отличаются дизайном бамперов и габаритами: китайский кроссовер на два сантиметра шире американского, а его колесная база не изменилась относительно предшественника и составляет 2,7 метра. Новинка доступна китайцам с трехцилиндровым мотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который выдает 204 лошадиные силы. Предусмотрен передний либо полный привод.

Ожидается, что в течение 2022 года новый X-Trail доберется и до российского рынка. Скорее всего, кроссовер получит атмосферный агрегат объемом 2,5 литра, в то время как нынешнюю модель можно купить с двигателями 2.0 (144 силы) и 2.5 (171 сила). Актуальные на конец ноября цены лежат в диапазоне от 2 000 000 до 2 656 000 рублей.