Porsche Taycan превратили в мини-кемпер за 20 миллионов рублей

Производитель товаров для активного отдыха Db представил комплект Discoverberry. Он включает в себя вседорожный универсал Porsche Taycan Cross Turismo, оснащенный палаткой на крыше и другим оборудованием для выездов на природу – правда, судя по количеству предметов, недолгих. Мини-кемпер оценили в 250 тысяч долларов или 18,6 миллиона в пересчете на рубли – на 4,5 миллиона рублей дороже «топового» исполнения электрокара.

Фото: © Db © Db

Вошедшие в комплект атрибуты в бордово-баклажановом цвете – часть линейки Db Raspberry Edition. В Discoverberry, помимо самого электрокара, вошли палатка на крыше объемом 2385 литров, 60-литровый чемодан на колесиках, рюкзак объемом 30 литров и набор для кемпинга: складные стол со стулом, стремянка и другие самые насущные предметы. Спереди имеется дополнительная диодная «люстра».

Cтоимость Taycan Cross Turismo в топовой версии Turbo S стоит 188 950 долларов (14,09 миллиона рублей), а отдельно за рюкзак и чемодан Db просит 488 долларов (36 414 рублей). Таким образом, палатка, краска для кузова, «люстра» и набор оцениваются как минимум в 61 562 доллара (4,5 миллиона), и то если учесть, что за основу взят самый дорогой электрокар – так ли это, неизвестно.

Этой суммы достаточно, чтобы приобрести автодом с полноценным жилым модулем вместо палатки, в котором будут большое спальное место, кухня, уборная, баки для воды и электроприборы.