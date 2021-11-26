"ГАЗ" открыл первый автосалон в Болгарии

Российская компания «ГАЗ» открыла в Болгарии свой первый автомобильный салон. В стране начали продавать «Газели НН» стандарта «Евро-6», передает ТАСС.

Фото: ГАЗ ГАЗ

Реализация автомобилей осуществляется совместно с группой «Еврохолд». Ее представитель рассказал, что компания рассчитывает в течение года продавать около 2 тыс. «Газелей». С момента начала переговоров до продаж новых машин в Болгарии прошло около трех месяцев, заявил директор по экспорту группы компаний «ГАЗ» Леонид Долгов.

«Болгарский рынок мы оцениваем как крупнейший на Балканах, мы здесь соперничаем с признанными европейскими брендами - «Фордом», «Пежо», «Фиатом» и другими. Сильной стороной ГАЗа является его рамная конструкция, объем кузова в 13,5 кубометра, удобная кабина для водителей, отличная динамика и надежный немецкий двигатель. Эта машина имеет доступную цену, вынослива на дороге, гарантия на нее 3 года или 200 тыс. км. Качество машины позволяет нам уверенно предлагать ее на европейском рынке», — сообщил он.