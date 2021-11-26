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В России появится новый штраф для водителей в 7 тысяч рублей

Ura.Ru
54 минуты назад

Автомобилистов начнут штрафовать за выброс мусора из машины. Законопроект поддержал Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Положительный отзыв отправили для рассмотрения в профильный комитет Госдумы.

Водителей предупредили о новом штрафе
Фото: URA.RUURA.RU

Согласно документу, штраф за выброшенный из машины мусор составит три тысячи рублей, передает Autonews. За повторное нарушение водителям придется заплатить пять тысяч рублей. Если же такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, штраф будет увеличен до 7 тысяч рублей.

Отмечается, что наказывать будут за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». При этом не уточняется, в какой момент водитель будет попадать на штраф: если он будет выбрасывать мусор прямо на ходу из окна, или же, если, к примеру, привезет в лес старые покрышки и устроит несанкционированную свалку.

Ранее российских водителей предупредили о введении ряда новых штрафов. Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.

Автоновости,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Госдума,
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