Водителей предупредили о новом штрафе

Автомобилистов начнут штрафовать за выброс мусора из машины. Законопроект поддержал Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Положительный отзыв отправили для рассмотрения в профильный комитет Госдумы.

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Согласно документу, штраф за выброшенный из машины мусор составит три тысячи рублей, передает Autonews. За повторное нарушение водителям придется заплатить пять тысяч рублей. Если же такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, штраф будет увеличен до 7 тысяч рублей.

Отмечается, что наказывать будут за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». При этом не уточняется, в какой момент водитель будет попадать на штраф: если он будет выбрасывать мусор прямо на ходу из окна, или же, если, к примеру, привезет в лес старые покрышки и устроит несанкционированную свалку.