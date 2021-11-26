Водителей предупредили о новом штрафе

Российским автомобилистам начнут выписывать штрафы за выброс мусора из транспортного средства, сообщает «Ура.ру».

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Проект закона поддержал Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Положительный отзыв на документ направлен для рассмотрения в профильный комитет Госдумы. Ожидается, что штраф за выброшенный из машины мусор составит три тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч. Если выброс мусора повлечет причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, денежное наказание увеличится до 7 тысяч рублей.

Речь идет о компенсации за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».