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Водителей предупредили о новом штрафе

Елена Прошина
1 час назад

Российским автомобилистам начнут выписывать штрафы за выброс мусора из транспортного средства, сообщает «Ура.ру».

Водителей предупредили о новом штрафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект закона поддержал Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Положительный отзыв на документ направлен для рассмотрения в профильный комитет Госдумы. Ожидается, что штраф за выброшенный из машины мусор составит три тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч. Если выброс мусора повлечет причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, денежное наказание увеличится до 7 тысяч рублей.

Речь идет о компенсации за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Ранее Минюст РФ предложил дополнить проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новыми штрафами для автовладельцев. Например, за повторное вождение авто с нечитаемым номером предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на срок до трёх месяцев. В настоящее время за это полагается наказание в 500 рублей.

Автоновости,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Минюст РФ,Госдума,
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