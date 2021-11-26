Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Электрокар Hyundai Ioniq 5 стал автомобилем года в Германии

Car.ru
53 минуты назад

Электрифицированный автомобиль Hyundai Ioniq 5 получил звание «Автомобиль года в Германии».

Hyundai Ioniq 5 стал автомобилем года в Германии
Фото: HyundaiHyundai

Среднеразмерному кроссоверу удалось обойти конкурентов более богатого класса. Добиться такого высокого статуса удалось спустя полгода после начала серийного выпуска. Для производителя это высокая похвала, которая подталкивает к дальнейшему развитию в сфере создания электрифицированных транспортных средств.

Для сборки Hyundai Ioniq 5 использована модульная платформа, получившая название E-GMP. Кроссовер оснащен электромотором мощностью от 170 до 305 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Привод задний или полный. На одном заряде батареи можно проехать 481 километр.

Оснащение электрокара включает в себя иммобилайзер, электропривод зеркал, мультируль, стеклоподъемники, ABS, функцию предотвращения аварийных ситуаций, подогрев сидений, климат-контроль, датчики дождя и температуры, а также мультимедиа с большим экраном.

Автоновости,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители