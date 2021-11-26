Hyundai Ioniq 5 стал автомобилем года в Германии

Электрифицированный автомобиль Hyundai Ioniq 5 получил звание «Автомобиль года в Германии».

Фото: Hyundai Hyundai

Среднеразмерному кроссоверу удалось обойти конкурентов более богатого класса. Добиться такого высокого статуса удалось спустя полгода после начала серийного выпуска. Для производителя это высокая похвала, которая подталкивает к дальнейшему развитию в сфере создания электрифицированных транспортных средств.

Для сборки Hyundai Ioniq 5 использована модульная платформа, получившая название E-GMP. Кроссовер оснащен электромотором мощностью от 170 до 305 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Привод задний или полный. На одном заряде батареи можно проехать 481 километр.